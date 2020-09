Nicolas Marie, le gardien qui a repoussé cinq penalty en Coupe de France

Dimanche dernier, en plein cagnard, l'AS Saint-Vigor-le-Grand (R3) affrontait Ducey-Isigny (R1) à l'occasion du deuxième tour de Coupe de France. Un match du dimanche somme toute anodin en Normandie. C'était compter sans la performance monumentale de Nicolas Marie, le gardien des amateurs calvadosiens, qui a offert la victoire à son équipe sur un plateau en arrêtant cinq penaltys lors du match, trois pendant le temps réglementaire et deux durant la séance de tirs au but. La magie de la plus belle des coupes a encore frappé.

Un gardien arrête cinq penaltys en Coupe de France

C'était un match assez fermé. À la 30minute, ils obtiennent un penalty. C'est leur défenseur central qui tire, un grand gaillard de 35 piges, charismatique. Il le tire plutôt bien, à ras de terre, mais je choisis le bon côté et le détourne. Score nul et vierge à la mi-temps. On démarre mieux la seconde, surtout qu'un joueur de Ducey-Isigny prend un rouge. Je ne suis pas trop en danger, mes gars ont le ballon et dominent. Puis on prend aussi un rouge vers la 70. 10 contre 10. Ce n'était même pas un match de bourrin pourtant, il n'y a quasi pas une faute du match. Ça a mis un peu d'animosité, alors que le match était plutôt détente. Le vent tourne, les adversaires nous mettent la pression, on est clairement dans le dur. Et à la 95, ils obtiennent un second péno.Physiquement, on était moins bien, donc clairement, s'ils plantent, c'était fini. C'est encore le défenseur à l'ancienne, leader de l'équipe adverse, qui vient me défier. Il s'avance, je lui donne le ballon, puis je lui lâche en souriant :Le mec me répond :Il tire du même côté, je plonge pareil. Autant le premier était très bien placé, mais là, il m'a sorti une grosse mine. Elle arrive à hauteur de mes mains, je la repousse. Aucun de mes coéquipiers ne suit, leur attaquant est le premier sur le ballon. Je fais faute, l'arbitre siffle de nouveau. Penalty, encore. Ma réaction, c'est de mettre une soufflante Lire la suite de l'article sur SoFoot.com