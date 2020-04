Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicolas Le Goff rejoint Montpellier Reuters • 08/04/2020 à 09:38









Nicolas Le Goff rejoint Montpellier par Francisco Rodriguez (iDalgo) Le volleyeur Nicolas Le Goff, international et champion d'Europe avec l'équipe de France en 2015, s'est engagé avec le club de Montpellier pour deux saisons, plus une troisième en option, a-t-il annoncé mardi. À 28 ans, Le Goff a disputé cette saison le Championnat d'Allemagne avec Berlin, compétition qui n'est pas allée à son terme en raison de la pandémie de Covid-19 et dont le titre n'a pas été décerné. Il a commencé sa carrière à Montpellier, où il a évolué jusqu'en 2015, avant de connaître des expériences dans les championnats allemand (Berlin), turc (Istanbul) et italien (Latina). Avec l'équipe de France, il a participé à tous les grands tournois depuis 2013, présent notamment lors du titre européen de 2015 ou de la 4e place à l'Euro-2019.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.