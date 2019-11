Nicolas Hulot se lâche à la Convention citoyenne sur le climat

« Vous êtes où Nicolas ? » Sur son siège, l'ancien ministre de l'Écologie lève timidement le bras. « Non, je ne parlais pas de vous monsieur Hulot, mais de Nicolas, le jeune de 18 ans qui participe à nos débats. Je souhaite que vos beaux cheveux blond brun deviennent de magnifiques cheveux blancs. »Par cette formule imagée, Murielle a voulu rendre hommage à cette jeunesse qui manifeste depuis des mois sa crainte de ne plus reconnaître la planète bleue une fois que leurs tempes seront devenues grises. Comme Edouard, assis à ses côtés, Christine ou Jean-Claude, Murielle fait partie des 150 citoyens tirés au sort pour faire partie de la « Convention citoyenne sur le climat ».C'est la troisième fois que ces Français de tous âges, issus de régions et de milieux différents, sont réunis au palais d'Iéna, à Paris (XVIe), pour plancher sur la politique climatique de notre pays et proposer des mesures au gouvernement visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce vendredi, ils ont voulu auditionner Nicolas Hulot qui a bruyamment claqué la porte de son ministère en août 2018, lassé par « la politique des petits pas » du gouvernement.Hugues-Olivier met justement les pieds dans le plat en demandant s'il ne faut pas supprimer le ministère de l'Écologie pour intégrer les questions environnementales dans chaque ministère.Un ex-ministre sans illusion« C'est surtout une question de moyens et le fait est qu'ils sont insuffisants ou inexistants », répond sans langue de bois Nicolas Hulot qui ne se fait plus aucune illusion sur le poids réel de son ancien titre de ministre d'Etat. « J'ai passé des heures à Matignon à faire arbitrer mes décisions et, un jour, j'ai demandé à mon équipe : Quelqu'un peut-il me dire ce que je peux décider tout seul ? Personne ne m'a répondu. »Persuadé qu'au sein du gouvernement Philippe, beaucoup « n'ont pas la même perception de l'urgence climatique », ...