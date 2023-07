information fournie par So Foot • 20/07/2023 à 18:01

Nicolas de Préville est de retour en France

Le come-back.

Passé par Lille, Bordeaux et Metz pour sa dernière saison en France, Nicolas de Préville se lance un ultime défi en Ligue 2, en rejoignant l’ESTAC, jusqu’en 2025. L’attaquant de 32 ans arrive en provenance du FC Kaiserslautern, en D2 allemande, où il a passé six mois, joué dix matchs et inscrit un but.…

GD pour SOFOOT.com