Nicolas Cloarec : "En Coupe de France, au départ, tu es le gibier et à un moment, tu deviens le chasseur"

Pour certains, la Coupe est une histoire d'un soir. Pour Nicolas Colarec, c'est plutôt la rampe de lancement de projets. Sur le banc de Plabennec, il vivra face à Grenoble (Ligue 2) son sixième seizième de finale en moins de dix ans, avec une troisième équipe différente (après Concarneau en 2014, 2015, 2016 et 2018, puis La Montagne en 2021). Une belle revanche après avoir traversé un burn out l'écartant des terrains un an durant.

"La Coupe, c'est presque de l'argent "facile", un moyen de faire subsister ton club. "

Au niveau de la constance dans la performance, surtout dans différents club, cela m'amène à une prise de conscience en ma capacité à faire avancer des projets via cette compétition. Mais je n'ai pas envie d'endosser le costume de spécialiste, car la Coupe reste tellement aléatoire. Et puis l'humilité fait partie des valeurs qu'il faut véhiculer à son équipe, donc cela commence par moi. On ne se met pas de maillot jaune soi-même.Quand j'ai débuté à Concarneau, on s'est déterminés à faire de la Coupe un objectif pour redimensionner le club au niveau économique, lui donner plus de force. Ça a été le détonateur, ça a engendré de l'engouement au stade, ça a donné aux gens l'envie de nous suivre et donc permis de les fidéliser. Concarneau a évolué grâce à la Coupe de France.Il ne faut pas être blasé de cette expression. Cet été à Plabennec, nous avons été relégués administrativement en R1. Le contexte économique est difficile. La Coupe, c'est presque de l'argent " facile ", un moyen de faire subsister ton club. Quand on en a conscience, il faut responsabiliser les joueurs par rapport à ça, leur faire comprendre qu'ils sont acteurs de leur propre " entreprise ", du destin de leur club.Je crois qu'il faut leur donner l'appétit, les stimuler sur le plan mental. Sur la causerie d'avant-match, on doit trouver les mots justes, toucher les points sensibles des joueurs. Moi, je leur parle cash. Globalement, je n'ai pas de recette. Sur le match, il…