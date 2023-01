Nicolas Bruneel : "Ici, on n'a pas de lumière pour la douche"

Dans un club house trop petit pour la centaine de supporters présents pour encourager l'US Pays de Cassel (R1), l'ancien joueur et milieu de l'USL Dunkerque Nicolas Bruneel (25 ans) raconte son parcours avant la plus grande affiche de sa carrière : un tour de Coupe de France à Bollaert, ce lundi (20h45) face au PSG.

US Pays de Cassel PSG 23/01/23 - 20H45 Coupe de France Diffusion sur

"On n'a pas de pression, on n'a pas grand-chose à perdre. Il faut juste prendre du plaisir et en donner aux gens du Nord."

C'est un rêve rempli d'émotions et d'excitation. Ça n'arrive pas tous les jours et encore plus à Bollaert. Comme je suis pour l'OM, ça rajoute un peu de piment pour le match !Oui, et c'est normal quand tu réalises un exploit comme on l'a fait, se qualifier en seizièmes de la Coupe de France contre le PSG en étant une Régionale 1. Il y a eu beaucoup de journalistes qui sont passés, je n'avais jamais vu autant de monde au stade de Noordpeene ! Mais on n'a pas de pression, on n'a pas grand-chose à perdre. Il faut juste prendre du plaisir et en donner aux gens du Nord.

Pendant que les joueurs de Pays de Cassel s'entraînent sous la pluie, le…