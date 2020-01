Nicolas Batum : «J'ai vu mon premier match NBA à Paris»

Il est le régional de l'étape du premier match officiel de la NBA en France entre Charlotte et Milwaukee ce vendredi à Paris. Pendant le séjour de la franchise que possédée par Michael Jordan, le Normand, 31 ans, sert de guide à ses coéquipiers. Avant le premier entraînement de sa franchise sur le sol français à Levallois (Hauts-de-Seine), il a répondu à quelques questions ce mercredi.Avez-vous l'impression de participer à un événement historique : un premier match NBA à Paris ?NICOLAS BATUM. C'est un moment en effet particulier dans une carrière. Être un joueur non américain et disputer un match NBA dans son propre pays, c'est génial. Non seulement c'est un match NBA mais c'est un match officiel, un vrai de vrai. C'est la première fois en France et en faire partie, j'en suis fier. Être le premier à faire ça, c'est quelque chose.Près de 200 000 personnes ont voulu assister à ce match...C'est cool ! La NBA se mondialise et elle est très populaire en France. C'est une bonne chose pour le public français qui le mérite. Je suis content qu'il en profite. Mais je ne suis pas surpris de cet extraordinaire engouement. La France aime la NBA avec Tony (Parker) et Boris (Diaw) qui l'ont popularisée. Ma génération essaie de les suivre.C'est à Paris que vous avez vu le premier match NBA de votre vie ?Absolument. C'était en 2003, un match de présaison à Bercy entre San Antonio avec Tony Parker et Memphis. C'est le tout premier match que j'ai vu en live. J'avais 14 ans, j'étais assis tout en haut des tribunes. Aujourd'hui, je fais partie du truc, je suis sur le terrain et un gamin sera peut-être dans la même position que moi à l'époque. C'est impressionnant. .@nicolas88batum tells Eric Collins about his favorite spot in Paris (and teaches him a little French!) @HornetsOnFSSE null #AllFly x #HornetsParis pic.twitter.com/DLtjluURLi-- Charlotte Hornets (@hornets) January 22, 2020 Vous retrouvez ...