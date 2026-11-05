Nico Paz a rendu un bel hommage à Jesús de Miguel
Classe sur et en dehors du terrain. Encore sous le choc de la mort de Jesús de Miguel , survenue mardi matin, le monde du football a rendu hommage à l’attaquant de Tenerife. Une minute de silence a été respectée en son honneur sur toutes les pelouses de Coupe d’Europe. Certains joueurs lui ont également rendu hommage, comme Nico Paz ce mercredi .
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