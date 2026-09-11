Nice veut piocher un joueur à Rennes en tant que joker

Le joker, ce n’est pas qu’un jus d’orange. L’OGC Nice a perdu un de ses tauliers en défense : Antoine Mendy . Le polyvalent défenseur sénégalais s’est gravement blessé au genou gauche ( rupture des ligaments croisés ) lors de la défaite des siens, dimanche dernier, face au Paris FC (3-0). Pour le remplacer, Ouest-France annonce que le board niçois pense à Alidu Seidu , actuellement sous contrat avec le Stade rennais jusqu’en 2029.

Le défenseur ghanéen de 26 ans ne semble plus entrer dans les plans de Franck Haise . Ce dernier lui préfère Przemysław Frankowski à droite et Charlie Cresswell, Anthony Rouault ou Abdelhamid Ait Boudlal dans l’axe.…

AC pour SOFOOT.com