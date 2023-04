Nice, un espoir français

Opposé au FC Bâle en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice va jouer pour écrire sa propre histoire européenne, et aussi pour sauver les miches du football français à l'indice UEFA.

Voilà le printemps et les derniers espoirs français sur la scène européenne, où les clubs de l’Hexagone n’ont plus régné sur une compétition, la plus grande comme les moins grandes, depuis maintenant 30 ans. Cette fois-ci, tout repose sur les épaules de l’inattendu OGC Nice en Ligue Europa Conférence, la petite dernière, et peut-être la plus adaptée aux représentants de la Ligue 1, tous éjectés avant les beaux jours en Ligue des champions (PSG, Marseille) et en Ligue Europa (Monaco, Rennes, Nantes). Devant ce désert et le palmarès infime, ce serait une erreur de parler d’une Coupe d’Europe au rabais pour les Aiglons, qui ont une opportunité à saisir et une belle histoire à écrire.

Un évènement pour Nice

Les frissons européens ont été rares pour le Gym depuis le début du siècle. Il y a bien eu cette double confrontation estivale contre l’Ajax à l’été 2017 lors d’un tour préliminaire de Ligue des champions, mais c’est à peu près tout. Face à Bâle, le club azuréen va retrouver le goût d’un quart de finale pour la première fois depuis… 1960 (défaite en C1 contre le Real Madrid à l’époque). Cela en fait un événement, comment pourrait-il en être autrement ? Ils seront environ 1800 supporters niçois à faire le déplacement en Suisse, dans un Parc Saint-Jacques qui devrait faire le plein et où ils retrouveront Andy Pelmard et Dan Ndoye, deux anciens de la maison. Le FC Bâle ne ressemble pas à un épouvantail cette saison, entre une actuelle 6 e place en championnat à une unité du podium, une récente élimination en Coupe face aux Young Boys et un entraîneur mis à la porte, Alexander Frei, en février dernier.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com