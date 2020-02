Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nice stoppe Lyon dans son élan Reuters • 02/02/2020 à 17:34









Nice stoppe Lyon dans son élan par Matthieu Cointe (iDalgo) L'OGC Nice s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (2-1). L'OL n'avait pas encore perdu en 2020 et restait sur une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après une bonne entame de match des Gones, Marçal reçoit un carton rouge à la 21e minute de jeu pour une faute sur Boudaoui, qui partait au but. Réduits à 10, les Lyonnais encaissent un but de Kasper Dolberg mais parviennent à égaliser en fin de première période grâce à Toko Ekambi, suite à une bonne action individuelle d'Houssem Aouar. Ounas est ensuite expulsé à son tour et remet les deux équipes sur un pied d'égalité avant de rentrer aux vestiaires. Mais l'OL ne réussit pas à marquer en deuxième mi-temps et Dolberg s'offre un doublé à l'heure de jeu pour permettre au Gym de passer devant. Les Aiglons reviennent à hauteur de leur adversaire du jour au classement, alors que Lyon reste 6e avec 32 points.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.