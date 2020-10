Nice se fait démonter par Leverkusen

À Leverkusen, Nice a complètement sombré lors de la dernière demi-heure de jeu. Les Aiglons repartent avec une valise 6-2 de leur rentrée européenne.

Bayer Leverkusen 6-2 Nice

Dimanche dernier, l'OGC Nice s'était imposé à Geoffroy-Guichard, mais son gardien avait fait une boulette conduisant à la réduction de l'écart, avant de risquer une égalisation à la 90avec une passe malheureuse dans l'axe. Quatre jours plus tard, le Bayer Leverkusen a bien étudié son adversaire et en a pleinement profité, car le Gym n'est toujours pas vacciné contre les relances foireuses depuis sa propre surface de réparation. Morceaux choisis ce jeudi soir : 6minute, Walter Benítez sert directement... Leon Bailey aux abords de la surface ; 61, mis sous pression par la passe de son portier, Morgan Schneiderlin se fait piquer la balle dans la surface, Moussa Diaby n'a plus qu'à marquer un penalty dans le jeu. La suite, c'est un déluge qui va frapper les Niçois. À croire que celui qui s'était abattu sur la BayArena en début de match était un mauvais présage pour les Aiglons : défaite 6-2 dans les dents.Pour entamer cette Ligue Europa, Patrick Vieira enregistre le retour de Kasper Dolberg et aligne le Danois en position d'avant-centre, devant Amine Gouiri. En face, Peter Bosz est privé de plusieurs éléments : la recrue estivale phare, Patrik Schick en attaque, Charles Aránguiz au milieu et Santiago Arias en défense. Le premier quart d'heure est complètement dominé par Leverkusen, qui ouvre le score sur une action splendide. Après un une-deux avec Alario, Bailey envoie une passe laser verticale vers Amiri, qui élimine Dante avec son contrôle avant de conclure d'une frappe croisée