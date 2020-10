Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nice s'impose sur le fil Reuters • 29/10/2020 à 23:15









Nice s'impose sur le fil par Samuel Messberg (iDalgo) Nice affrontait l'Hapoël Beer-Sheva pour le compte de la deuxième journée d'Europa League ce jeudi soir à l'Allianz Riviera. Les Niçois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but d'Amine Gouiri (23') sur un centre de Youssef Atal. Cette victoire est importante car elle permet aux hommes de Patrick Vieira de marquer leurs trois premiers points dans ce groupe très équilibré, dans lequel les quatre équipes sont à égalité de points après la victoire du Slavia Prague contre Leverkusen. Lors du prochain match les Niçois iront à Prague pour y affronter le Slavia alors que Beer Sheva recevra le Bayer Leverkusen.

