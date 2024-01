information fournie par So Foot • 06/01/2024 à 22:54

Nice s’en sort aux tirs aux buts contre Auxerre

Nice 0-0 (3-2, TAB) Auxerre

Duel de numéros deux.

Ce choc entre les dauphins de Ligue 1 et de Ligue 2 se sera joué aux tirs au buts, après un score nul et vierge. Pour le plus grand bonheur de l’OGC Nice, qualifiée pour les seizièmes de finale grâce notamment à Marcin Bulka.…

TB pour SOFOOT.com