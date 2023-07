information fournie par So Foot • 15/07/2023 à 22:00

Nice résilie le contrat d’Aaron Ramsey… qui retourne à Cardiff

Une saison et puis s’en va.

Arrivé en provenance de la Juventus à l’été 2022, Aaron Ramsey ne sera finalement resté qu’un an à Nice. Ce samedi, le Gym a en effet annoncé que le contrat le liant à l’international gallois avait été rompu « d’un commun accord » . Le milieu de 32 ans sort d’un exercice 2022-23 mitigé, avec un seul but inscrit – au cours de son premier match, face à Toulouse -, quelques belles copies rendues ici et là mais, surtout, un état de forme trop fluctuant pour être considéré comme un cadre inamovible des Azuréens (seulement dix-huit titularisations en championnat).…

RB pour SOFOOT.com