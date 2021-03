Nice replonge Marseille et Sampaoli dans le doute

Porté par un Amine Gouiri dans tous les bons coups, l'OGC Nice en a collé trois à Marseille (3-0) et mis fin à sa série de sept matchs sans succès face à l'OM. Mais aussi à l'invincibilité de Jorge Sampaoli, battu pour la première fois depuis son arrivée sur le banc marseillais.

Nice 3-0 Marseille

Gouiri, la gauche caviar

C'est bien connu : on fait dire ce qu'on veut aux stats'. Exemple avec celle-ci : chaque absence de William Saliba avait jusqu'à aujourd'hui coïncidé avec une défaite pour l'OGC Nice, défait... lors du seul match où le défenseur central prêté par Arsenal manquait à l'appel. C'était le 17 février, face à Marseille. Et si l'histoire s'est répétée pour l'international U20 français, covidé et de nouveau absent pour la réception du "voisin" marseillais, sa défection ne s'est cette fois pas faite ressentir par les Aiglons, vainqueurs sans trembler d'un OM pâlot à l'Allianz-Riviera (3-0). Il y a une première à tout... Y compris pour Jorge Sampaoli, battu pour la première fois - en trois matchs - sur le banc olympien.Battu sur le papier en l'absence de son nouveau taulier, le Gym ne l'a clairement pas été aux points dans la première demi-heure, plutôt à son avantage. Illustration sur ce lob vicieux de Schneiderlin non cadré (8), cette demi-volée de Kamara contrée en corner (15) ou ces deux frappes de Gouiri dans la niche de Mandanda (10, 18). Autant de tentatives vaines auxquelles l'OM ne répond que très timidement via Thauvin, dont le centre léché échappe de peu à Nagatomo (9), et dont le tir puissant est capté en deux temps par Benítez (28). Trop peu pour freiner les belles intentions niçoises, incarnées par cette incursion de Todibo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com