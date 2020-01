Nice-Red Star : «On nous a volé notre match», clament les supporters audoniens

Evidemment, ils auraient voulu que le match se dispute dans leur antre bouillant du stade Bauer. Le tirage en avait d'ailleurs décidé ainsi mais la Fédération Française (FFF), en accord avec la Préfecture de police de Paris, a refusé que ce Red Star - Nice ne se tienne dans l'enceinte de Saint-Ouen. Même si la FFF l'a homologué jusqu'en 2021 pour les matchs de National et de Coupe de France jusqu'aux 8es de finale inclus, elle a estimé que le lieu est beaucoup trop vétuste pour accueillir le duel. Il a été inversé et se jouera samedi (13 heures) à l'Allianz Riviera de Nice. « La FFF nous a volés notre match », peste un leader des Red Star Fans, qui composent en grande partie le kop. « C'est une punition, vraiment très injuste, appuie Jean, 65 ans dont 50 au soutien du club. C'était un beau cadeau... Quand je vois l'ambiance contre Chambly (NDLR : qualification 2-1 en 32e de finale contre une L 2), ça aurait été une magnifique fête. »Les suiveurs du Red Star, dont le dernier 16e de finale remontait à 2015 contre Marseille Consolat (National) à... Bauer, sont conscients que la visite mouvementée de la ministre des Sports, le 13 décembre dernier, n'a pas servi leur cause. En visite privée, Roxana Maracineanu avait dû quitter le stade sous protection à la mi-temps après avoir été chahutée par une dizaine de spectateurs agressifs.Les Red Star Fans auraient « boycotté » un déplacement à Nice Aujourd'hui, certains supporters regrettent que le club, qui « ne souhaitait pas recevoir l'OGC Nice ailleurs qu'à Bauer », se soit rangé rapidement derrière l'inversion plutôt que de se pencher sur un lieu de repli en Île-de-France. « Il y avait Saint-Gratien, Créteil, là on se retrouve à faire un match à 1000 kilomètres de chez nous, c'est un comble... », peste Jean. « J'attendais que le club propose un déplacement du fait que nous avons été dépossédés de notre match mais rien n'est prévu, ...