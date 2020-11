Nice plombé par sa défense à Prague

Après une lourde défaite à Leverkusen et une courte victoire contre Beer-Sheva, Nice devait faire basculer son destin européen du bon côté sur la pelouse du Slavia Prague. C'est raté pour les Aiglons, volontaires pendant 45 minutes mais beaucoup trop fébriles défensivement pour espérer ramener autre chose qu'une défaite au Slavia Prague (3-2).

Slavia Prague 3-2 Nice

Largesse défensive, quand tu nous tiens

Quatre à quatre. C'est la vitesse à laquelle le football français semble s'enfoncer dans le néant dès lors que se présentent les échéances européennes. Après les défaites de l'OM, de Rennes et du PSG en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, la mission incombait donc à l'OGC Nice de sauver l'honneur du football hexagonal, pas à la fête depuis le début de la saison sur la scène européenne. Et même le Covid-19 s'y est mis, tentant de donner un coup de pouce aux Aiglons puisqu'en face, le Slavia ne peut compter que sur quatorze joueurs professionnels. Privés pour leur part de Dante, victime d'une rupture des ligaments croisés ce week-end à Angers, les Azuréens ne parviennent pourtant pas à donner un semblant de sourire aux supporters français, plombés par une défense beaucoup trop laxiste pendant 90 minutes. Un nouveau revers, au terme d'une seconde période transparente, qui ne laisse déjà plus le droit à l'erreur pour la qualification.Nice rentre pourtant bien