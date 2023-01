Nice : le spleen de Lucien Favre

Le très mauvais début d'année de Nice, battu par Le Puy, pensionnaire de National, ce week-end en Coupe de France, a fragilisé Lucien Favre. Le deuxième mariage entre le Gym et l'entraîneur suisse ressemble déjà à un échec.

Un visage peut raconter beaucoup de choses, et celui de Lucien Favre, ces derniers jours, laisse deviner la détresse d'un entraîneur fragilisé par un début d'année catastrophique. Il y avait eu la défaite à Rennes (2-1) , lundi dernier, dans une rencontre où le Gym n'aura rien proposé, mais les Aiglons ont touché le fond ce week-end en quittant la Coupe de France dès les 32de finale après un revers face au Puy (1-0) , relégable en National., se lamentait le Suisse ce samedi soir.Ce n'est même pas un accident, c'est le résumé d'une saison moribonde pour les Niçois, et la confirmation que le retour de Favre sur la Côte d'Azur ressemble de plus en plus à un échec cuisant.

❌ Battu par @lepuyfoot , l' #OGCNice quitte la Coupe de France. #LPF43OGCN #CoupeDeFrance pic.twitter.com/gDuTGaEwvd

Tâtonnements et ronflements

— OGC Nice (@ogcnice) January 7, 2023Les bons souvenirs du premier passage du coach de 65 ans laissaient espérer la réapparition du plaisir et des ambitions de jeu à l'OGCN après une saison convenable sous Christophe Galtier, mais peu emballante au niveau du contenu des matchs. Six mois plus tard, le constat est implacable : Nice ne régale pas, ennuie même, et le technicien peine à donner un style à son équipe, à force de jongler entre les systèmes et les hommes. Un coup à trois…