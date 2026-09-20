Nice lance enfin sa saison
Nice 2-1 Lille
Buts : Ngoy CSC (22 e ), Amoura (67 e ) // Ueda (79 e )
Gauthier Hein a gagné un match ! L’OGC Nice a remporté son premier match de la saison ce dimanche face à Lille (2-1), et c’est un événement puisque son milieu offensif n’avait plus goûté à un succès en Ligue 1 depuis dix mois. Le Gym a fait preuve d’autorité pour parvenir à ses fins, à l’image de son gardien Yehvann Diouf, décisif sur la frappe au sol de Basar Önal (14 e ), la tête d’Ayase Ueda (48 e ) et le tir lointain de Tiago Santos (52 e ). Berke Özer avait aussi la baraka en face puisqu’il a remporté tous ses duels avec Elye Wahi, même si quand l’attaquant était hors-jeu (13 e , 19 e , 66 e ).…
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