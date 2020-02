Nice : la statue de Jacques Chirac déjà vandalisée

Elle ne sera restée intacte que quelques jours. Samedi 8 février, le maire de Nice Christian Estrosi et Claude Chirac, la fille de l'ancien président décédé le 26 septembre, inauguraient une statue à l'effigie de Jacques Chirac. Comme le rapporte le journal local Nice-Matin, mercredi 12 février, quelqu'un l'a vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi, lui subtilisant deux doigts à la main gauche, en l'occurrence, l'annulaire et l'auriculaire.Et quelques heures plus tard, un « miracle » s'est produit. L'auriculaire est revenu à sa place. Le journal écrit que le doigt aurait été recollé, « on constate une fissure sur le haut du doigt », note-t-il. Par contre, impossible de savoir où est passé l'autre doigt manquant.Lire aussi Jacques Chirac, une force unique, par François PinaultCinq personnes impliquéesLa ville de Nice a indiqué qu'elle allait tout de suite porter plainte contre les coupables. D'après les premières analyses des images des caméras de surveillance (qui seront transmises à la police), cinq personnes seraient impliquées, rapporte France Bleu Azur. Dès jeudi 13 février, la statue fera l'objet de réparations. Le procureur de la République de Nice ne souhaite pas communiquer sur cette affaire pour le moment, indique France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.Lire aussi Les dernières confidences du grand JacquesLa statue de deux mètres a été installée rue de la Cité-du-Parc, devenue cours Jacques-Chirac. Elle...