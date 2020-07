Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nice gagne enfin, Angers et Bordeaux se quittent dos à dos Reuters • 25/07/2020 à 20:49









Nice gagne enfin, Angers et Bordeaux se quittent dos à dos par Matthieu Cointe (iDalgo) Les clubs français ont débuté leur préparation. Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le rectangle vert après un été mouvementé. Face à Angers, Laurent Koscielny a ouvert le score avant que le jeune Jaly Mouaddib n'égalise au bout du temps règlementaire (1-1). L'équipe de Paulo Sousa affrontera Toulouse le 4 août prochain, alors que le SCO a trois rencontres prévues dans les deux prochaines semaines. En Belgique, Nice a remporté son premier match depuis son retour sur les terrains. Kasper Dolberg et Hassane Kamara ont permis à leur équipe de renverser le Standard de Liège. De son côté, Lille a perdu face au Club Bruges (2-0). Nantes et Anderlecht se sont neutralisés (0-0).

