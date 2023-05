information fournie par So Foot • 21/05/2023 à 18:35

Nice et Toulouse dos à dos sans forcer

Nice 0-0 Toulouse

Est-ce que tu viens pour les vacances ?

Pas d’enjeu ni beaucoup de jeu entre Niçois et Toulousains, qui n’ont pas forcé pour se quitter sur un score vierge (0-0). Atal a beau avoir des fourmis dans les jambes, Nice a bien du mal à porter le danger sur le but de Maxime Dupé. D’abord timides, les Violets s’offrent à leur tour un temps fort sans trouver la faille. Principale menace des siens, Chaïbi ne trouve que le petit filet en angle fermé (29 e ), et Schmeichel s’interpose devant Dallinga (30 e ), tandis que Dante sauve sur sa ligne une tentative trop molle de Ratão (42 e ).…

TB pour SOFOOT.com