Nice et Rennes se tirent joyeusement la bourre

Une chouette ambiance dans les tribunes, deux équipes joueuses, des artistes (Adam Ounas, Raphinha), deux chasseurs de but contentés (Kasper Dolberg et Flavien Tait) et surtout le plus haut total de tirs (44) depuis avril 2018 en Ligue 1 : ce Nice-Rennes aura ravi les pupilles de tous les observateurs, ce vendredi. Et pour arranger tout le monde, les deux équipes se sont quitté bonnes amies (1-1). Agréable jusqu'au bout.

Nice 1-1 Rennes

Nice ne prend pas la grosse tête

Il n'y a pas que les footballeurs qui font le spectacle à Nice. Dans la cité de la promenade des Anglais se trouvent aussi une trentaine de rugbymen, et pas des moindres : la fine fleur du XV de France, venue préparer son premier match du Tournoi des Six Nations. Et c'est tout naturellement pour rendre hommage à leurs confrères de l'ovalie que Niçois et Rennais ont affiché un score de rugby au nombre des tirs tentés : 23 à 21 en faveur des locaux. Mais à l'arrivée, pas de drop à la dernière minute en faveur d'un camp ou de l'autre : les deux équipes, qui ont chacun eu leur période, se quittent sur un score de parité logique et enthousiasmant.Un déplacement contre le douzième de Ligue 1 : Rennes a connu terrain plus hostile pour consolider sa troisième place. Sur le papier, du moins. Parce que dans les faits, les Rouge et Noir sont décimés (Hamari Traoré et Damien Da Silva sont suspendus, Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud toujours sur le flanc). Parce que l'OGCN reste aussi sur six matchs sans défaite. Et enfin parce que les Aiglons ont la troisième attaque du championnat à la maison. Et effectivement, les pensionnaires de l'Allianz Riviera prouvent qu'ils n'ont rien à voir avec leur classement. La patte Patrick Vieira (3-5-2 avec le ballon, 4-4-2 sans) fait des merveilles. Sur les côtés, notamment, où Adam Ounas et Myziane Maolida Lire la suite de l'article sur SoFoot.com