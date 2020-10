Nice et Lille se quittent sur un nul et manquent tous deux l'occasion

Nice 1-1 Lille

Les héros étaient fatigués.Une semaine après avoir démonté Lens, et trois jours après avoir sauvé la face du foot français en coupe d'Europe à Prague, Lille n'a pu ramener qu'un point de son déplacement à Nice (1-1). Les Dogues cèdent donc leur place de leader au PSG.En position eux de monter sur le podium et forcément revanchards après la dérouillée reçue à Leverkusen jeudi, les Aiglons se sont procurés les deux plus grosses occasions d'une première période équilibrée, à chaque fois sur corner. Mais Maignan s'est parfaitement détendu sur cette tête de Schneiderlin (13), et Nsoki, pourtant seul dans les six mètres, a lui complètement foiré la sienne (39). L'invincibilité lilloise dans le jeu a fini par prendre fin peu après le retour des vestiaires. Trouvé dans la course par Claude-Maurice, Dolberg a résisté à Bradari? et conclu d'une pichenette une superbe action collective niçoise (1-0, 50).Menés pour la première fois de la saison, les Nordistes ont répliqué huit minutes plus tard. D'un enchaînement poitrine-volée, Burak Y?lmaz a converti un ballon lumineux de Luiz Araújo (1-1, 58), et planté lors de son quatrième match de suite en Ligue 1. Les entrées de Gouiri, Reine-Adélaïde ou Boudaoui côté niçois,...