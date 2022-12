Nice et Lens partagent les points

Malgré une excellente entame de match et une bonne première période, Lens a concédé le nul à Nice à l'occasion de la seizième journée de Ligue 1. Pas immérité pour les Aiglons, qui ont largement rééquilibré les débats en seconde mi-temps. Les Sang et Or restent de solides deuxièmes, alors que les locaux stagnent dans le ventre mou du classement.

Nice 0-0 Lens

Pelé est mort. Pelé est mort à 82 ans , et le monde du football est en deuil. Mais ce jeudi 29 décembre 2022, le ballon ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. En hommage au Roi brésilien, en quelques sortes, la Ligue 1 a continué de vivre et le match opposant Nice à Lens s'est déroulé avec plus ou moins de rythme à l'occasion de cette seizième journée.

Ce soir les regards artésiens sont rivés vers Nice. Mais tous les cœurs des suiveurs du football sont tournés vers le Brésil, touchés par la disparition du légendaire #RoiPelé ??Le Racing adresse ses pensées émues à toutes les générations qui ont vibré au gré de ses exploits. pic.twitter.com/tAL0b8JvU6

Toujours aussi motivés, ces Sang et Or

— Racing Club de Lens (@RCLens) December 29, 2022Pour le spectacle et les réalisations, en revanche, il faudra repasser. Car à l'Allianz Riviera, les Aiglons ont partagé les points avec les Sang et Or malgré une bonne entame de ces derniers qui restent deuxièmes (avec désormais sept unités de retard sur le Paris Saint-Germain et quatre d'avance sur l'Olympique de Marseille, troisième). De son côté, l'OGCN ne décolle toujours pas du ventre mou au classement.Reprendre la saison d'aussi, voire d'encore plus belle manière qu'avant la trêve liée à la Coupe du monde ? C'est bien l'objectif visé par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com