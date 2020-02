Nice et Dolberg surprennent l'Olympique Lyonnais

À dix contre dix à la mi-temps, l'Olympique Lyonnais et Nice se sont regardés dans les yeux jusqu'à l'heure de jeu. Et puis, Kasper Dolberg (auteur d'un doublé) a réalisé l'ultime différence. Les Rhodaniens, décevants, prennent du retard sur le podium tandis que les Aiglons avancent.

Nice 2-1 Lyon

Garcia annonce le retour de Yanga-Mbiwa

Toko-Ekambi répond à Dolberg, Ounas à Marçal

Il a longtemps été considéré comme un futur grand, et il n'a encore que 22 ans. Il a longtemps été imaginé dans les plus gros clubs, et il n'est aujourd'hui pas si mal chez les Aiglons. Il a déjà marqué des doublés avec l'Ajax Amsterdam par le passé, et il pouvait difficilement en être autrement en France. Ce samedi 2 février 2020, Kasper Dolberg a donc planté à deux reprises dans la même rencontre. Pour la première fois, avec Nice.Deux buts de renard qui ont permis à sa bande de s'imposer devant un Olympique Lyonnais décevant, et qui font remonter son club à hauteur du vaincu (à égalité à la sixième place). Deux buts de strikeur qui montrent sa valeur, marqués dans chaque mi-temps. Deux buts plus jolis que les deux expulsions, une de chaque côté, observées avant l'entracte. Deux buts du héros du jour, finalement, qui a mérité les applaudissements accompagnant sa sortie en fin de partie.22minute. Marçal fait tomber Boudaoui qui se trouvait en bonne position pour aller tromper T?t?ru?anu, et écope d'un carton rouge direct. 33minute. Caqueret perd la sphère, Claude-Maurice récupère et sert Lees-Melou pour l'ouverture du score d'un Dolberg au rebond suite à l'arrêt du gardien rhodanien. Au bout d'une demi-heure, Lyon va donc mal :