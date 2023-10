Nice et Brest se dérobent

Le Gym et le SB29 n'ont pas assumé leur statut de leaders du championnat, signant un match nul bien sombre (0-0).

Nice 0-0 Brest

On le savait : cette opposition entre le premier du championnat et son dauphin – avant le début de cette septième journée – n’était pas vraiment le choc de la saison. Malgré la très bonne dynamique actuelle de l’OGC Nice (vainqueur de Strasbourg, Monaco et Paris récemment) et du Stade brestois (qui restait sur deux succès, à Reims et contre l’OL), aucun but n’a été inscrit ce dimanche sur la Côte d’Azur (0-0). Ce qui n’empêchera pas les Aiglons (quatrièmes) et les Ty-Zefs (deuxièmes) de rester placés dans les sommets du classement.

Moffi, mal barré

Dans un match biaisé (avec une pelouse saccagée par la Coupe du monde de rugby), légèrement retardé (à cause d’un trou dans les ficelles de Marco Bizot) et haché (par les découpages réguliers de part et d’autre), l’Allianz Riviera n’a pas été gâtée, pour son dixième anniversaire (trois tirs cadrés). À peine remis de sa triste journée de vendredi (Alexis Beka Beka a menacé de mettre fin à ses jours avant d’être mis hors de danger après trois heures et demi au-dessus du vide), le Gym regrettera de ne pas avoir su capitaliser sa mainmise sur le jeu dans le premier acte. Face à des visiteurs réticents à venir presser haut, les coéquipiers de Morgan Sanson ont poussé, en vain.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com