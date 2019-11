Nice et Bordeaux patinent ensemble

Dans une partie sans folie, Briand sur un penalty en début de deuxième a répondu à une tête victorieuse de Lees-Melou. Plus convaincant, Bordeaux n'a pas réussi à faire mieux mais s'installe tout de même provisoirement sur le podium.

Nice 1-1 Bordeaux

Froid réalisme sur la Côte d'Azur

Deux points mais sept places : c'est ce qui séparait, au coup d'envoi, Girondins (6) et Azuréens (13) dans cette Ligue 1 qui ressemble plus que jamais à un mouchoir de poche. Chahutés par leurs supporters pour leur irrégularité sportive actuelle au point d'être sifflés il y a cinq jours malgré leur succès sur Reims (2-0), les hommes de Patrick Vieira n'ont pas réussi à combler leurs, en partageant les points avec leurs hôtes sans réussir à montrer grand chose. Bordeaux a eu le ballon mais devra se contenter de cela, et de sa provisoire troisième place.À l'entame, on voit un Bordeaux dominateur à l'extérieur, deux semaines après la débâcle de Lille (3-0). Et pourtant, sur un premier joli mouvement des Aiglons, Youcef Atal - latéral en première période - sert une galette dont Pierre Lees-Melou se régale en devançant Mexer (1-0, 27) : Nice se remet à l'endroit et les Girondins baissent d'un ton, avec un Hwang Ui-jo beaucoup moins inspiré que face à Nantes. Pendant que le revenant Stanley