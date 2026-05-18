Nice de retour en 1997 ?

Cette fois, c’est sûr : l’OGC Nice est sur la sellette. Le Gym a hérité de la place de barragiste au terme de la 34 e journée de Ligue 1, ce qui l’obligera à jouer son maintien sur une double confrontation face à l’AS Saint-Étienne les 26 et 29 mai. Avant cela, les Aiglons devront jouer la finale de la Coupe de France, vendredi, contre Lens , le vice-champion de France. Une situation bien étrange… mais que le club a déjà vécu, ou presque.

En 1996-1997, Nice avait aussi vécu une saison cauchemardesque en championnat. Le club avait fini bon dernier, avec seulement cinq victoires en 38 matchs , et avait été relégué en Ligue 2. En parallèle, il avait aussi connu une épopée en Coupe de France , et le 10 mai 1997, il s’était offert le trophée au Parc des Princes en battant Guingamp aux tirs au but. Cela reste le dernier titre remporté par le Gym à ce jour puisque les Niçois ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue en 2006 et celle de la Coupe de France en 2022.…

QB pour SOFOOT.com