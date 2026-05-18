 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nice de retour en 1997 ?
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 00:36

Nice de retour en 1997 ?

Nice de retour en 1997 ?

Cette fois, c’est sûr : l’OGC Nice est sur la sellette. Le Gym a hérité de la place de barragiste au terme de la 34 e journée de Ligue 1, ce qui l’obligera à jouer son maintien sur une double confrontation face à l’AS Saint-Étienne les 26 et 29 mai. Avant cela, les Aiglons devront jouer la finale de la Coupe de France, vendredi, contre Lens , le vice-champion de France. Une situation bien étrange… mais que le club a déjà vécu, ou presque.

En 1996-1997, Nice avait aussi vécu une saison cauchemardesque en championnat. Le club avait fini bon dernier, avec seulement cinq victoires en 38 matchs , et avait été relégué en Ligue 2. En parallèle, il avait aussi connu une épopée en Coupe de France , et le 10 mai 1997, il s’était offert le trophée au Parc des Princes en battant Guingamp aux tirs au but. Cela reste le dernier titre remporté par le Gym à ce jour puisque les Niçois ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue en 2006 et celle de la Coupe de France en 2022.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le souhait de Benatia pour l'avenir de l'OM
    Le souhait de Benatia pour l'avenir de l'OM
    information fournie par So Foot 18.05.2026 01:16 

    The last dance . Alors qu’il quittera officiellement son poste ce lundi, Medhi Benatia s’est présenté pour la toute dernière fois en zone mixte au Vélodrome, à l’issue de la victoire de l’OM contre Rennes (3-1). Il a passé plus de vingt minutes devant les journalistes ... Lire la suite

  • Du jamais vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)
    Du jamais vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)
    information fournie par So Foot 18.05.2026 00:57 

    Sans forcer. Assuré de remporter son cinquième titre de champion de France d’affilée , le Paris Saint-Germain a fini la saison sur une défaite contre le Paris FC (2-1). Le club de la capitale termine tout de même avec six points de plus que son dauphin, Lens, mais ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Olympique Lyonnais - RC Lens
    Football-Lille qualifié en Ligue des champions, l'OM sauve l'Europe, Nice barragiste
    information fournie par Reuters 18.05.2026 00:27 

    La Ligue 1 a livré dimanche ses ultimes enseignements lors ‌de la 34e et dernière journée du championnat, à l'issue de laquelle Lille a assuré sa place en Ligue des champions tandis ​que l'Olympique lyonnais devra passer par les qualifications pour la disputer ... Lire la suite

  • Championnat féminin des Six Nations - France - Angleterre
    Rugby-La France, encore battue par Angleterre, termine 2e du Tournoi des Six Nations féminin
    information fournie par Reuters 18.05.2026 00:27 

    Le XV de France féminin s'est de nouveau incliné contre l'Angleterre (43-28) dimanche ‌lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations et termine ainsi à la deuxième place derrière son adversaire du jour ​pour la septième édition consécutive. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank