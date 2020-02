Nice coule Toulouse, Nîmes s'offre une respiration

Quatre cartons rouges et sept buts : un samedi soir normal dans la vie de la Ligue 1. Dans un match absolument fou, Nice a écoeuré Toulouse, réduit à neuf et défait dans des circonstances rocambolesques (0-2). De son côté, Bordeaux est retombé dans ses travers en hypothéquant à cause de ses largesses défensives un bel avantage face à Dijon (2-2). Nîmes a poursuivi sa remontée phénoménale en disposant d'Angers (1-0), tandis qu'un Nantes terne a été tenu en échec par Metz (0-0).

Girondins de Bordeaux 2-2 Dijon FCO

Aidons les Girondins à avoir l'air moins cons

À l'aube de ce drôle de match, qui fait s'opposer Bordeaux, 18équipe à domicile, et Dijon, 19formation à l'extérieur, les Girondins, invaincus depuis quatre rencontres, aimeraient confirmer leur embellie du début d'année 2020. Mais les traditionnels démons ne tardent pas à se profiler pour les hommes de Paulo Sousa, inoffensifs dans le jeu. Dijon en profite et punit Bordeaux en contre dès le quart d'heure de jeu grâce à Chouiar, buteur à l'aboutissement d'une attaque éclair (0-1, 16). Bordeaux s'en remet donc aux coups-francs, bottés par un Basic particulièrement adroit, pour porter le danger dans la surface dijonnaise : le huitième est le bon puisqu'il permet à Hwang d'égaliser d'une belle tête croisée (1-1, 33).En deuxième période, Bordeaux est plus efficace dans le jeu, plus déterminé et engagé aussi et c'est assez logiquement que Briand, auteur de son 99but en Ligue 1, parvient à donner l'avantage à son équipe en profitant d'une belle ouverture d'Oudin dans le dos