Nice concède le nul face à Brest

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'OGC Nice peut s'en vouloir. Le Gym a concédé le match nul contre le Stade Brestois à domicile dans le match d'ouverture de la 26e journée de Ligue 1 (2-2). Les Aiglons menaient de deux buts avant de se faire rattraper par des Bretons combattifs. Adam Ounas a ouvert le score en première période sur une déviation de Dolberg, avant que le Danois ne double la mise dix minutes plus tard pour inscrire son neuvième but en championnat. Juste avant la mi-temps, Samuel Grandsir, opportuniste, réduisait l'écart. L'ancien troyen s'est aussi distingué dans le début du second acte en étant décisif sur le deuxième but brestois. Son tir, dévié par Danilo puis Dante, est parvenu à tromper Benitez avec beaucoup de réussite. Ce match nul a un goût de défaite pour l'OGC Nice qui manque l'occasion de prendre la 5e place de Monaco. Brest passe 12e de Ligue 1 et reste à trois longueurs de son adversaire du soir, 8e.

