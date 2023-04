Nice-Bâle et la gestion des supporters : une honte française

Les supporters du FC Bâle ont appris moins de 48 heures avant le coup d'envoi du quart de finale retour de C4 face à Nice qu'ils ne pourraient pas se rendre à l'Allianz Riviera pour soutenir leur équipe. Un nouveau fiasco qui vient écorner l'image de la France, près d'un an après la finale de la Ligue des champions à Saint-Denis.

Près d’un an après le fiasco de la finale de la Ligue des champions à Saint-Denis, la France ne s’est pas débarrassée de son bonnet d’âne quand il s’agit de gérer la circulation et l’accueil de supporters sur son territoire. Cette fois, ce sont les fans du FC Bâle qui en subissent les conséquences. À moins de 48 heures du coup d’envoi du quart de finale retour face à Nice, ils ont appris qu’ils ne pourraient pas se rendre à l’Allianz Riviera, suite à une interdiction de déplacement annoncée dans un arrêté pris par le ministère de l’Intérieur et publié au Journal Officiel dans la nuit de mardi à mercredi. De l’autre côté du Jura, cette décision a provoqué de la colère, de la frustration et de l’incompréhension. « Quand j’ai vu ça, c’était quasiment un cauchemar, je ne comprenais pas trop , déplore Clément, 20 ans, qui vit dans la région francophone à une trentaine de kilomètres de Bâle et se réjouissait de vivre son premier déplacement européen. Si ça avait été annoncé deux semaines plus tôt, les gens auraient pu l’accepter et on ne serait pas venu. Mais là, des Bâlois sont déjà sur place depuis plusieurs jours. Maintenant, il reste encore un petit espoir, même s’il est vraiment minuscule. »

J’ai trouvé le parcage niçois impressionnant à Bâle, c’est dommage qu’on ne soit pas autorisé à reproduire la même chose là-bas.…

