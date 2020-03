Nicaragua : sous la menace

En dépit des protestations de plusieurs joueurs et de la multiplication des cas de coronavirus en Amérique centrale, le championnat nicaraguayen n'a toujours pas été arrêté. Symbole de la déconnexion avec la réalité de l'ancien révolutionnaire sandiniste Daniel Ortega, revenu au pouvoir en 2006, et de sa femme Rosario Murillo, qui exercent une sévère répression et s'efforcent de nier tout ce qui pourrait leur faire du tort.

Chômage partiel ou congés payés, il faut trancher

¡FINAL DEL PARTIDO! DIRIANGÉN FC 2-0 OCOTAL BERNARDO LAUREIRO¡Más líderes que nunca! pic.twitter.com/Am5yuxVyay -- Cacique Diriangén F.C. (@1917Diriangen) March 22, 2020

Cacique Diriangén, Real Estelí, Walter Ferretti ou Managua FC. Ces noms parleront peut-être à ceux qui sont tout bonnement incapables de décrocher du foot, au point de suivre le tournoi de clôture du championnat du Nicaragua, dernier pays des Amériques à autoriser la poursuite des compétitions sportives, en dépit de l'épidémie grandissante de coronavirus dans la zone. Bien que les rencontres de Liga Primera se disputent à huis clos et que le Nicaragua soit officiellement relativement épargné pour le moment (deux cas ont été diagnostiqués), le maintien de la Primera Liga fait débat, et plusieurs joueurs - pour la plupart étrangers - ont remis en question la poursuite de la compétition.Joueur majeur du championnat, l'Uruguayen Bernardo Loreiro (Cacique Diriangén) a ainsi tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux, alertant sur les risques liés à la santé des joueurs, de leur famille et faisant part de son incompréhension par rapport à "". Pour cause, à l'exception du Cacique Diriangén - qui a diffusé une photo de ses joueurs équipés de masques et de gants à l'issue de la rencontre de championnat face à Ocotal -, les dirigeants des neuf autres équipes se sont opposés à la suspension du championnat et n'hésitent pas à faire pression sur leurs joueurs, les menaçant de résilier leur contrat en cas de grève, comme le rapportent plusieurs titres de presse sud-américains.