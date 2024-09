Nicaragua : nouvelle concession minière attribuée à une société chinoise

Une femme lave des roches pour extraire de l'or à la mine Laguna Azul, près de la ville de Rosita, au Nicaragua, le 6 mars 2017. ( AFP / INTI OCON )

Le gouvernement du Nicaragua a attribué une nouvelle concession minière à une société chinoise, dans le nord du pays, selon une résolution publiée lundi au journal officiel La Gaceta.

Cette concession est la quatrième de la société Xinjiang Xinxin Mining Industry dans le pays, où elle cumule plus de 42.000 hectares de terres à exploiter.

Le géant minier, qui pourra exploiter la concession pendant 25 ans, travaillera par l'intermédiaire de sa filiale dans le pays Xinxin Linze Mineria, détenue par l'homme d'affaires chinois Edward Xiang Liu.

"Une concession minière pour l'exploitation de minéraux métalliques et non métalliques dans le lot appelé Rio Dorado Sur est accordée à l'entreprise Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group", indique la résolution du ministère de l'Energie et des Mines.

Il s'agit d'un terrain de 483 hectares situé à San Juan del Limay, dans le département d'Esteli, à environ 180 km au nord de la capitale Managua.

L'entreprise chinoise paiera une redevance de 3% sur les minéraux extraits, et devra commencer ses activités au cours des quatre prochaines années.

Outre cette entreprise, deux autres sociétés minières chinoises ont obtenu des concessions au Nicaragua : Zhong Fu Development et Thomas Metal.

La Chine et le Nicaragua, entre lesquels un accord de libre-échange est entré en vigueur le 1er janvier, ont accéléré leur coopération depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2021 - qui allait de pair avec l'abandon par Managua de ses liens diplomatiques avec Taïwan.