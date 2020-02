Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Niang offre la victoire au Stade Rennais qui retrouve le podium Reuters • 23/02/2020 à 19:28









Niang offre la victoire au Stade Rennais qui retrouve le podium par Hugo Chalmin (iDalgo) Cela n'a pas été simple pour les Rennais mais ils ont réussi à prendre le meilleur sur le Nîmes olympique ! À l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueillait les Nîmois dimanche au Roazhon Park. Et c'est au bout du suspense que les Bretons se sont imposés 2-1. Ces derniers sont pris à la gorge d'entrée de jeu avec un but dès la première minute de Nolan Roux. La réaction rennaise ne se fait pas attendre longtemps puisque Niang égalise cinq minutes plus tard. Le reste de la première période est plus calme. C'est dans le deuxième acte que les joueurs de Julien Stephan vont faire la différence. Ils profitent de l'expulsion de Briançon à la 53e minute pour asseoir leur domination. Les Crocodiles subissent et craquent à la 89e minute. Niang inscrit un doublé et offre trois points cruciaux au SRFC. Un succès qui permet aux Rouge et Noir de remonter sur le podium au détriment de Lille. Ils reviennent également à huit points de l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG. De son côté, le NO stagne à la 18e place du championnat.

