Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Toronto rend la pareille à Columbus, quatre équipes qualifiées en play-offs Reuters • 08/08/2020 à 10:40









NHL : Toronto rend la pareille à Columbus, quatre équipes qualifiées en play-offs par Florian Burgaud (iDalgo) Il ne reste en vie plus qu'une série qualificative pour les play-offs ! La nuit dernière, les Islanders de New York, les Coyotes d'Arizona, les Canadiens de Montréal, tombeurs des Penguins de Sidney Crosby, les Blackhawks de Chicago et les Canucks de Vancouver d'Antoine Roussel ont composté leur billet dès le quatrième match. Dans un monde normalement constitué, les Blues Jackets de Columbus, auteurs d'une incroyable remontée la veille, auraient dû être de cette liste. Jusqu'à la 55e minute, ils menaient 3-0 et tout allait bien, les play-offs devenant une réalité pour les coéquipiers d'Alexandre Texier. C'était sans compter sur l'instinct de survie des Maple Leafs de Toronto qui revenaient à hauteur dans les quatre dernières minutes. En prolongation, Auston Matthews crucifiait les Blue Jackets : le match 5, décisif, aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.