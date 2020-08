Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Texier éliminé, Bellemare qualifié Reuters • 20/08/2020 à 10:24









NHL : Texier éliminé, Bellemare qualifié par Adonis Vesin (iDalgo) L'aventure des play-offs dans la bulle s'est achevée pour Texier. Le Grenoblois (2 tirs) n'a rien pu faire contre Tempa Bay. Menés 0-2, les Blue Jackets ont totalement renversé le match (4-2), avant de craquer dans les sept dernières minutes. En prolongation, Brayden Point (66e) est venu achever Colombus, qui s'incline 4-1 dans la série. L'Avalanche a empoché sa série sur le même score. Dans le dernier match, Pierre-Édouard Bellemare et son Avalanche ont fait la peau des Coyotes de l'Arizona (7-1). Boston s'est défait de Caroline (2-1) pour passer au deuxième tour. Dans les deux autres rencontres, les Canucks d'Antoine Roussel (vainqueur 4-3 contre les champions en titre, les Blues) et les Canadiens de Montreal (5-3 contre Philadelphie) ne sont plus qu'à un succès de la qualification (3-2 dans les deux séries).

