Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Tampa Bay répond à Dallas Reuters • 22/09/2020 à 11:06









NHL : Tampa Bay répond à Dallas par Adonis Vesin (iDalgo) Tampa Bay a réagi. Le Lightning avait cédé la première manche 4-1 malgré une nette domination contre un Khudobin impérial (35 arrêts). Cette nuit, les Floridiens ont égalisé (1-1). Dans une victoire 3-2, ils ont eu besoin de trois minutes pour s'échapper au tableau d'affichage (3-0, Point 13e, Palat 15e, Shattenkirk 16e). Pavelski (3-1, 35e) puis Janmark (3-2, 46e) ont remis la pression sur les hommes de Jon Cooper, qui ont réussi à gérer une fin de match tendue. Hors des terrains, l'attaquant allemand Leon Draisaitl (Edmonton) a été élu MVP de la saison avec ses 110 points en 71 matches (43 buts, 67 passes). Une première pour un joueur d'Europe de l'Ouest.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.