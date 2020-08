Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Tampa Bay prend une option sur la finale de Conférence Est Reuters • 30/08/2020 à 12:13









NHL : Tampa Bay prend une option sur la finale de Conférence Est par Florian Burgaud (iDalgo) Après deux jours off décrétés par la NHL et ses joueurs, dont le Français Pierre-Édouard Bellemare est un des leaders, à la suite de nouvelles violences policières aux États-Unis, la course à la Coupe Stanley a repris la nuit passée dans les bulles canadiennes d'Edmonton et de Toronto. Le Lightning de Tampa Bay, avec un doublé d'Ondrej Palat, s'impose 3-1 devant les Bruins de Boston et mène maintenant sa série trois victoires à une : encore un succès et la franchise floridienne sera en finale de la Conférence Est. Toujours à l'Est, les Islanders de New York battent Philadelphie 3-1 et prennent l'avantage (2-1). Enfin, les Canucks de Vancouver du Français Antoine Roussel, 6 minutes sur la glace, ont pris la marée d'entrée (2-0 après six minutes, 3-0 au final) face à Vegas et se retrouvent menés 2-1. La nuit prochaine, ils seront de retour sur la glace alors que l'Avalanche essaiera de revenir à hauteur de Dallas.

