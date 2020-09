Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Tampa Bay en balade contre New-York Reuters • 08/09/2020 à 11:27









NHL : Tampa Bay en balade contre New-York par Adonis Vesin (iDalgo) Après le succès 1-0 (Klingberg, 3e) des Dallas Stars contre les Golden Knights de Las Vegas à l'Ouest, l'Est a lancé à son tour sa finale de conférence. Tampa Bay, tombeur notamment du Colombus d'Alexandre Texier, a écrasé les Islanders de New York 8-2. Brayden Point (deux buts, trois passes), Nikita Koutcherov (un but, quatre passes) et Yanni Gourde (deux buts) se sont régalés avec la franchise floridienne. NY a sans doute payé sa qualification au match 7 contre les Flyers de Philadelphie. Eberle avait pourtant égalisé (1-1, 5e) et Leddy pensait avoir évité l'humiliation (6-2) mais le Lightning était bien trop supérieur à son rival new-yorkais.

