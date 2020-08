Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : Tampa Bay au bout de 90 minutes de jeu ! Reuters • 12/08/2020 à 12:05









NHL : Tampa Bay au bout de 90 minutes de jeu ! par Florian Burgaud (iDalgo) Les play-offs de la National Hockey League, et la chasse à la tant convoitée Coupe Stanley, ont débuté sur les chapeaux de roue la nuit dernière au Canada. La rencontre opposant les Lightining de Tampa Bay aux Blue Jackets de Columbus était la première du programme. N'arrivant pas à se départager au bout des trois périodes de 20 minutes (2-2), les deux équipes sont allées en prolongation. Sauf qu'il en a fallu cinq et 90 minutes de jeu au total pour voir une attaque percer le rideau défensif adverse ! C'est le Lightning Brayden Point qui a trouvé la faille sur le 88e tir de son équipe pour offrir le premier point de la série à Tampa Bay. C'est la première fois depuis 2003 que cinq prolongations sont disputées en NHL mais c'est surtout le cinquième plus long match de l'histoire de la ligue. Dans cette rencontre incroyable, le Français Alexandre Texier, des Blue Jackets, a joué plus de 42 minutes tirant à sept reprises et offrant une assistance à Pierre-Luc Dubois dès la troisième minute. Dans les autres rencontres, Calgary s'impose 3-2 face à Dallas et Vegas domine Chicago 4-1. La nuit prochaine, l'Avalanche de Pierre-Édouard Bellemare et les Canucks d'Antoine Roussel entrent en lice.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.