NHL : Tampa Bay à un pas d'une deuxième Coupe Stanley par Florian Burgaud (iDalgo) Le Lightning de Tampa Bay touche au but. La nuit dernière, les Floridiens ont remporté le match 4 de la finale de la Coupe Stanley, dénouement des play-offs NHL, dans la bulle canadienne du Rogers Palace d'Edmonton. Dans une rencontre très serrée et accrochée, les hommes de Jon Cooper ont fait la différence en prolongation sur une réalisation de Kevin Shattenkirk, assisté par Victor Hedman et Pat Maroon. Pourtant, au début de la rencontre, ce sont les Stars de Dallas qui avaient pris l'avantage par John Klingberg (8e) puis Joe Pavelski (19e). Mais le Lightning n'a rien lâché jusqu'à égaliser à la 23e minute après un doublé de Brayden Point. S'en est suivi un chassé-croisé jusqu'au but du 4-4 inscrit par les Yankees à la 52e. La suite est connue et permet à Tampa Bay de mener 3-1. Le match 5, la première balle de titre, est prévu dès la nuit prochaine.

