NHL : Roussel passeur, les Blues vainqueurs par Adonis Vesin (iDalgo) Antoine Roussel s'est distingué cette nuit. L'ailier des Canucks de Vancouver a signé une assistance mais n'a pu empêcher les Canadiens de perdre contre le champion en titre, les Blues de St-Louis. Vancouver mène toujours la série deux victoires à une. Les Capitals et les Blackhawks sont, eux, sur un fil. Les Islanders de New York ont arraché la troisième manche 2-1 après prolongation contre Washington (3-0 dans la série). Chicago a évité le balayage en remportant le match 4 (3-1) contre les Golden Knights de Las Vegas. Avec trois buts de Joe Pavelski, Dallas a égalisé dans sa série (2-2) face à Calgary lors du temps supplémentaire (5-4). La réalisation de Voracek permet aux Flyers de Philadelphie de prendre la tête de l'opposition face aux Canadiens de Montreal (3-2).

