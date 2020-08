Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : reprise dans la nuit de samedi à dimanche Reuters • 28/08/2020 à 11:25









NHL : reprise dans la nuit de samedi à dimanche par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi, les hockeyeurs de la ligue majeure nord-américaine, qui disputent actuellement les play-offs de la prestigieuse Coupe Stanley dans les bulles canadiennes d'Edmonton et de Toronto, se sont joints au mouvement de lutte contre les violences policières lancé par les basketteurs de Milwaukee. La NHL a décidé de suspendre ses matches jusqu'à demain samedi : « La NHL soutient cette décision des joueurs et va reprogrammer les quatre matches reportés à partir de samedi et ajuster le reste du deuxième tour des play-offs, indique le communiqué commun de la ligue et de l'association des joueurs. Nous comprenons que les tragédies de Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor et des autres victimes exigent que nous soyons conscients de ce moment. Nous promettons d'utiliser notre sport pour provoquer un changement positif dans la société. » Par ailleurs, la MLB, ligue majeure de baseball, a reporté sept rencontres tandis que les joueurs NBA ont voté la reprise de la saison.

