NHL : Philadelphie et Vancouver restent en vie par Florian Burgaud (iDalgo) Menés 3-1 par leurs adversaires en demi-finale de Conférence des play-offs de la Coupe Stanley, les Canucks de Vancouver, de l'attaquant français Antoine Roussel, et les Flyers de Philadelphie sont ce mercredi matin toujours en vie. Les Canadiens, en battant Vegas 2-1 sur la glace du Rogers Palace d'Edmonton après avoir été menés, sont des miraculés sauvés par des buts de Brock Boeser et d'Elias Pettersson ainsi que par 42 arrêts de Thatcher Demko, son portier. Pour les Flyers, le miracle est encore plus grand puisque, menés 1-0, ils ont pris l'avantage 3-1 avant de se faire reprendre en fin de troisième tiers. En prolongation, Scott Laughton a libéré Philadelphie qui n'est plus mené que 3-2 par les Islanders de New York. La nuit prochaine, seul le match 6 opposant Dallas, qui mène 3-2, et Colorado est programmé.

