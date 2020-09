Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : les Stars de Dallas reprennent l'avantage sur Vegas Reuters • 11/09/2020 à 11:12









NHL : les Stars de Dallas reprennent l'avantage sur Vegas par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit dernière, le match 3 de la finale de la Conférence Ouest de NHL a eu lieu sur la glace de la patinoire du Rogers Palace d'Edmonton. Alors que les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas étaient dos à dos, ce sont les premiers qui ont pris l'avantage. La rencontre s'est décantée en toute fin de deuxième tiers lorsque Jamie Oleksiak a ouvert le score pour les Stars. L'ultime période, elle, a été le théâtre d'une immense passe d'armes puisque, entre la 44e et la 53e minute, trois buts ont été inscrits, dont deux pour Vegas, qui arrachait la prolongation. Lors de celle-ci, Alexander Radulov faisait trembler les filets de Robin Lehner au bout de 31 secondes et offrait la victoire aux siens.

