NHL : Les Stars de Dallas en finale par Adonis Vesin (iDalgo) Vingt ans que Dallas attendait ce moment. Il a fallu une prolongation entre les Stars et les Golden Knights de Las Vegas (3-2) pour achever la série (4-1). Chandler Stephenson (0-1, 9e) et Reilly Smith (0-2, 41e) avaient pourtant donné deux longueurs d'avance à la franchise du Nevada. Jamie Benn (1-2, 50e) puis Joel Kirivanta (2-2, 57e) ont renversé une situation mal embarquée. Après trois minutes de prolongation, Denis Gurianov a offert la qualification en finale de le Coupe Stanley à Dallas, dont le seul titre date de 1999. Les Stars affronteront soit le Tampa Bay Lighting soit les New Yorks Islanders.

