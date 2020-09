Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NHL : les Islanders s'offrent un match 6 après deux prolongations Reuters • 16/09/2020 à 11:19









NHL : les Islanders s'offrent un match 6 après deux prolongations par Florian Burgaud (iDalgo) Les Stars de Dallas n'ont toujours pas d'adversaire en finale de la Coupe Stanley, qui termine traditionnellement les play-offs de la NHL. La nuit dernière, le Lightning de Tampa Bay pouvait clore la finale de la Conférence Est en cinq matches face aux Islanders de New York. Malheureusement, tout ne n'est pas déroulé comme prévu pour les Floridiens, battus 2-1 après deux prolongations et un but de Jordan Eberle à la 93e minute de jeu. Avant ce dénouement offrant un match 6 aux aux New-Yorkais, toujours menés 3-2 dans la série, Ryan Pulock leur avait donné l'avantage dès la 16e minute avant de voir le Lightning Victor Hedman égaliser au début du deuxième. Le Game 6 se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi.

