NHL : les Islanders encore en vie

par Florian Burgaud (iDalgo) Menés 2-0 par le Lightning de Tampa Bay, les Islanders de New York ont remporté, 5-3, un match charnière dans cette finale de la Conférence Est des play-offs NHL. Devant dès les 13e minute, ils ont vu leurs adversaires revenir à hauteur quatre minutes plus tard. Dans le deuxième tiers, les New-Yorkais prenaient deux buts de marge mais, entre la 43e et la 53e minute, les Floridiens revenaient à hauteur. Finalement, avec des réalisations de Brock Nelson et Jean-Gabriel Pageau dans les ultimes instants du match, les Islanders s'imposent et reviennent à 2-1. Le match 4 aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

